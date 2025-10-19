Atelier Récup’ « couture » broches Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier Récup’ « couture » broches Maison du Grand Site Solutré-Pouilly dimanche 19 octobre 2025.
Atelier Récup’ « couture » broches
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 15:30:00
2025-10-19
Fan de DIY ? Une broche ? C’est tendance ! Alors, venez confectionner la vôtre avec Roselyne qui vous guidera dans votre réalisation. Quelques modèles vous sont proposés, mais bien entendu, libre cours sera donné à votre créativité !
En partenariat avec Les Petites Couturières .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
