Atelier Récup « couture »

Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

2025-10-19 14:00:00

2025-10-19 15:30:00

2025-10-19

Comment coudre utile avec des tissus de récupération ? Venez créer votre charlotte alimentaire, essui tout ou sac à vrac avec les couturières du Repair Café. Pas besoin de compétences particulières en couture, nous serons là pour vous aider ! Il vous faudra seulement une paire de ciseaux pouvant couper le tissu. Nous vous fournirons le reste du matériel ainsi que le tissu de récupération. Vous repartirez avec votre ouvrage ainsi qu’un tuto vous permettant de tout refaire chez vous !

Sur réservation. Enfant accompagné d’un adulte. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

