Atelier récup’ et bricol’ Place Charles de Gaulle Cléder
Atelier récup’ et bricol’ Place Charles de Gaulle Cléder samedi 18 avril 2026.
Atelier récup’ et bricol’
Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Enfants dès 6 ans.
Un atelier pour créer en récup’, animé par les bibliothécaires de Cléder.
Sur inscription. .
Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66
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English : Atelier récup’ et bricol’
L’événement Atelier récup’ et bricol’ Cléder a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX