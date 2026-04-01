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Atelier récup’ et bricol’ Place Charles de Gaulle Cléder

Atelier récup’ et bricol’ Place Charles de Gaulle Cléder samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place Charles de Gaulle

Adresse : Médiathèque

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Atelier récup’ et bricol’

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Enfants dès 6 ans.
Un atelier pour créer en récup’, animé par les bibliothécaires de Cléder.
Sur inscription.   .

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66 

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English : Atelier récup’ et bricol’

L’événement Atelier récup’ et bricol’ Cléder a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX