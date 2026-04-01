Atelier récup’ et bricol’ Place Charles de Gaulle Cléder

Atelier récup’ et bricol’

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Enfants dès 6 ans.

Un atelier pour créer en récup’, animé par les bibliothécaires de Cléder.

Sur inscription. .

Place Charles de Gaulle Médiathèque Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 19 57 66

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English : Atelier récup’ et bricol’

L’événement Atelier récup’ et bricol’ Cléder a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX