Atelier récup’ et création de bijoux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Atelier récup’ et création de bijoux

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un atelier pour développer son imagination et créer des bijoux à partir d’objets du quotidien.

Pour les adultes, entrée libre. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Atelier récup’ et création de bijoux

L’événement Atelier récup’ et création de bijoux Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS