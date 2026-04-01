Atelier récup’ et création de bijoux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Atelier récup’ et création de bijoux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mardi 14 avril 2026.
Atelier récup’ et création de bijoux
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Un atelier pour développer son imagination et créer des bijoux à partir d’objets du quotidien.
Pour les adultes, entrée libre. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier récup’ et création de bijoux
L’événement Atelier récup’ et création de bijoux Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS