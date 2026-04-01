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Atelier récup’ et création de bijoux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Atelier récup’ et création de bijoux Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque l'Uni'Vert

Adresse : 10 Rue René Le Hamp

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Atelier récup’ et création de bijoux

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Un atelier pour développer son imagination et créer des bijoux à partir d’objets du quotidien.
Pour les adultes, entrée libre.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English : Atelier récup’ et création de bijoux

L’événement Atelier récup’ et création de bijoux Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS