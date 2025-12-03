Atelier récup fabrique ton sapin en palettes place Gregoire de Tours Brioude
Atelier récup fabrique ton sapin en palettes place Gregoire de Tours Brioude mercredi 3 décembre 2025.
Atelier récup fabrique ton sapin en palettes
place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-03 2025-12-10
Atelier récup’ pour fabriquer son sapin de Noël avec des palettes !
place Gregoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 accueil@ville-brioude.fr
English :
Recycled pallets to make your own Christmas tree!
