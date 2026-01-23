Atelier Récup’ papier Rue du Stade Lanhouarneau

Atelier Récup’ papier

Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau Finistère

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Donnez une seconde vie à vos papiers créez, recyclez.

Enfants de plus de 6 ans bienvenus.

Places limitées à 10. Inscriptions auprès de Noémie Quéré. .

Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 89 93 11 87

