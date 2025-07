ATELIER RÉCUP RÉCUP’ART ! Mons

ATELIER RÉCUP RÉCUP’ART ! Mons mercredi 23 juillet 2025.

Que faire de tous nos déchets ? Et si on leur donnait une seconde vie !

Créons des objets made in Récup

Créons des objets made in Récup bracelets en capsules, porte-monnaie en brique alimentaire, bougeoir en canette ou encore hérisson en livre… laissez libre cours à votre créativité !

Inscription obligatoire, places limitées. .

Camping le CLAPS Mons 34390 Hérault Occitanie

English :

What should we do with all our waste? Let’s give them a second life!

Let’s create objects made in Récup

German :

Was sollen wir mit all unseren Abfällen tun? Wie wäre es, wenn wir ihnen ein zweites Leben geben?

Kreieren wir Gegenstände made in Récup

Italiano :

Cosa fare con tutti i nostri rifiuti? Diamogli una seconda vita!

Creiamo oggetti made in Récup

Espanol :

¿Qué debemos hacer con todos nuestros residuos? ¡Démosles una segunda vida!

Creemos objetos hechos en Récup

