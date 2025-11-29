Atelier recyclage : décos de Noël Médiathèque de l’Odyssée Dreux

Atelier recyclage : décos de Noël Samedi 29 novembre, 10h30 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, inscription sur place ou par téléphone

Révélez votre créativité à la Médiathèque de l’Odyssée ! Avec cet atelier, donnez une seconde vie à de vieux livres et magazines en créant vous-mêmes vos propres décos de fêtes de fin d’année. Des pièces 100% uniques et 100% customisées pour un Noël un peu plus responsable.

ℹ️ Tous publics – Sur inscription (02 37 82 68 20 ou sur place)

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

