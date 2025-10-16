Atelier RecycLame Chemillé Chemillé-en-Anjou
Fabriquez votre propre couteau Low-Tech !
À partir de simples chutes de lames de scie à grumes et de morceaux de bois, réalisez un couteau ou un petit outil 100 % Low-Tech, sans énergie fossile ni forge.
Accompagné par Fred, vous passerez une journée complète à découvrir et expérimenter des techniques traditionnelles dessin, découpe à la cisaille, rivetage à froid, façonnage à la lime et à la râpe, affûtage à la meule à eau…
Un atelier unique pour redonner vie aux matériaux et retrouver le plaisir du faire soi-même avec des outils uniquement manuels.
Ouvert à tous, à partir de 12 ans accompagnement par un adulte obligatoire jusqu’à 15 ans.
+ Autres dates au choix pour les groupes de 4 à 6 personnes déjà constitué.
Offrez bien plus qu’un objet une expérience unique !
Un couteau ou un outil utile, personnalisé et responsable, fabriqué de vos propres mains à partir de matériaux recyclés, sans énergie fossile, guidé par une entreprise locale.
Et pour faire plaisir autrement, pensez à la carte cadeau offrez l’atelier en cadeau original et durable ! (renseignements en magasin)
Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 92 97 76 le.carre.vert@orange.fr
English :
Make your own low-tech knife!
German :
Stellen Sie Ihr eigenes Low-Tech-Messer her!
Italiano :
Costruite il vostro coltello low-tech!
Espanol :
Crea tu propio cuchillo de baja tecnología
