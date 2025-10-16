Atelier RecycLame Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-16 2025-11-16

Fabriquez votre propre couteau Low-Tech !

À partir de simples chutes de lames de scie à grumes et de morceaux de bois, réalisez un couteau ou un petit outil 100 % Low-Tech, sans énergie fossile ni forge.

Accompagné par Fred, vous passerez une journée complète à découvrir et expérimenter des techniques traditionnelles dessin, découpe à la cisaille, rivetage à froid, façonnage à la lime et à la râpe, affûtage à la meule à eau…

Un atelier unique pour redonner vie aux matériaux et retrouver le plaisir du faire soi-même avec des outils uniquement manuels.

Ouvert à tous, à partir de 12 ans accompagnement par un adulte obligatoire jusqu’à 15 ans.

+ Autres dates au choix pour les groupes de 4 à 6 personnes déjà constitué.

Offrez bien plus qu’un objet une expérience unique !

Un couteau ou un outil utile, personnalisé et responsable, fabriqué de vos propres mains à partir de matériaux recyclés, sans énergie fossile, guidé par une entreprise locale.

Et pour faire plaisir autrement, pensez à la carte cadeau offrez l’atelier en cadeau original et durable ! (renseignements en magasin)

Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 92 97 76 le.carre.vert@orange.fr

