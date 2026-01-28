Atelier RecycLame Fabrication d’une lame 100% LowTech Chemillé Chemillé-en-Anjou
Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
2026-04-04 2026-05-16 2026-06-13
Fabriquez votre propre couteau Low-Tech !
Du dessin à la réalisation, Fred vous accompagnera le temps d’une journée.
Vous n’utiliserez que des outils manuels lime, râpe, scie, cisaille, marteau, … et des méthodes traditionnelles découpe à la cisaille à tôle, rivetage à froid, affûtage à la meule à eau, … L’ outillage et la matière première seront fournis.
Ouvert à tous, à partir de 14 ans accompagnement par un adulte obligatoire jusqu’à 15 ans.
Vous repartirez avec votre réalisation en ayant exploré concrètement l’univers des Low-Tech.
Prochaines dates d’atelier 2026 samedis 4 avril ou 16 mai ou 13 juin (minimum 4 personnes)
+ Autres dates au choix pour les groupes de 4 à 6 personnes déjà constitué.
Offrez bien plus qu’un objet une expérience unique !
Un couteau ou un outil utile, personnalisé et responsable, fabriqué de vos propres mains à partir de matériaux recyclés, sans énergie fossile, guidé par une entreprise locale.
Et pour faire plaisir autrement, pensez à la carte cadeau offrez l’atelier en cadeau original et durable ! (renseignements en magasin). .
Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 92 97 76 le.carre.vert@orange.fr
English :
Make your own low-tech knife!
