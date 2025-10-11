Atelier Recycle livres Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

Atelier Recycle livres Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux samedi 11 octobre 2025.

Espace Nelson Mandela Bibliothèque François Augiéras Montignac-Lascaux Dordogne

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Cet atelier est proposé dans le cadre de la fête des 40 ans de la bibliothèque municipale de Montignac-Lascaux.

Les livres ça se lit mais pas que !!!

Stéphanie de la recyclerie « le pied allez trier » vous propose un atelier créatif avec des livres.

Public adulte. Sur inscription.

Espace Nelson Mandela Bibliothèque François Augiéras Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 94 79

English : Atelier Recycle livres

This workshop is part of the 40th anniversary celebrations of the Montignac-Lascaux municipal library.

Books can be read, but not only!

Stéphanie from the « le pied allez trier » recycling center offers a creative workshop with books.

Adult public. Registration required.

German : Atelier Recycle livres

Dieser Workshop wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Gemeindebibliothek von Montignac-Lascaux angeboten.

Bücher kann man lesen, aber nicht nur!!!

Stéphanie von der Recyclingstelle « le pied allez trier » bietet Ihnen einen kreativen Workshop mit Büchern an.

Zielgruppe: Erwachsene. Nach Anmeldung.

Italiano :

Questo workshop fa parte delle celebrazioni per il 40° anniversario della biblioteca municipale di Montignac-Lascaux.

Si possono leggere libri, ma non solo libri!

Stéphanie del centro di riciclaggio « le pied allez trier » propone un laboratorio creativo con i libri.

Per adulti. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier Recycle livres

Este taller forma parte de las celebraciones del 40 aniversario de la biblioteca municipal de Montignac-Lascaux.

Se pueden leer libros, ¡pero no sólo libros!

Stéphanie, del centro de reciclaje « le pied allez trier », propone un taller creativo a partir de libros.

Para adultos. Inscripción obligatoria.

