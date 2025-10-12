Atelier Recycle livres Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

Cet atelier est proposé dans le cadre de la fête des 40 ans de la bibliothèque municipale de Montignac-Lascaux.

10h30. Atelier créatif de Liuna Virardi avec la découverte de son livre « ABC des peuples », un univers graphique et coloré. A partir de 4 ans. Sur inscription. Gratuit

Cet atelier est proposé dans le cadre de la fête des 40 ans de la bibliothèque municipale de Montignac-Lascaux.

Liuna Virardi, auteure, illustratrice propose un atelier créatif avec la découverte de son livre « ABC des peuples », un univers graphique et coloré pour un voyage autour du monde !

A partir de 4 ans. Sur inscription. .

English : Atelier Recycle livres

This workshop is part of the 40th anniversary celebrations of the Montignac-Lascaux municipal library.

10h30. Liuna Virardi’s creative workshop with the discovery of her book « ABC des peuples », a colorful graphic universe. Ages 4 and up. Registration required. Free

German : Atelier Recycle livres

Dieser Workshop wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Gemeindebibliothek von Montignac-Lascaux angeboten.

10h30. Kreativ-Workshop von Liuna Virardi mit der Entdeckung ihres Buches « ABC der Völker », einer grafischen und farbenfrohen Welt. Ab 4 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlos

Italiano :

Questo workshop fa parte delle celebrazioni per il 40° anniversario della biblioteca municipale di Montignac-Lascaux.

10h30. Laboratorio creativo di Liuna Virardi con la scoperta del suo libro « ABC des peuples », un universo grafico colorato. Per bambini dai 4 anni in su. Iscrizione obbligatoria. Gratuito

Espanol : Atelier Recycle livres

Este taller forma parte de las celebraciones del 40 aniversario de la biblioteca municipal de Montignac-Lascaux.

10h30. Taller creativo de Liuna Virardi con el descubrimiento de su libro « ABC des peuples », un universo gráfico lleno de color. Para niños a partir de 4 años. Inscripción obligatoria. Gratis

