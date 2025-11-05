Atelier Recycle ton Jean la Récréa’thiv Thiviers

Atelier Recycle ton Jean

la Récréa’thiv 4 rue Pierre Sémard Thiviers Dordogne

Venez réaliser une panière à pinces à linge ou autre en jean de récup!

Véronique de Recycle ton jean sera là pour vous guider.

Tout le monde est bienvenu, accessible aux débutants.

la Récréa’thiv 4 rue Pierre Sémard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier Recycle ton Jean

Come and make a storage basket entirely out of denim with Véronique from Recycle ton jean. The aim is to recycle old jeans too worn to wear, over a cup of tea or coffee!

Beginners or experts, everyone is welcome (aged 12 and over).

German : Atelier Recycle ton Jean

Basteln Sie mit Véronique von Recycle ton jean einen Aufbewahrungskorb, der vollständig aus Jeansstoff besteht. Das Ziel ist es, alte Jeans, die zu kaputt sind, um sie zu tragen, bei einer Tasse Tee oder Kaffee zu recyceln!

Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder ist willkommen (ab 12 Jahren).

Italiano :

Venite a realizzare un cestino per le mollette o qualcos’altro con il denim riciclato!

Véronique di Recycle ton jean sarà a disposizione per guidarvi.

Tutti sono i benvenuti, anche i principianti possono partecipare.

Espanol : Atelier Recycle ton Jean

Ven a hacer una cesta de almacenaje totalmente de tela vaquera con Véronique de Recycle ton jean. El objetivo es reciclar viejos vaqueros que ya no se pueden usar, ¡tomando una taza de té o café!

Principiantes o expertos, todos son bienvenidos (a partir de 12 años).

