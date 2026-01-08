Atelier Recycle ton Jean la Récréa’thiv Thiviers

Atelier Recycle ton Jean

la Récréa’thiv 4 rue Pierre Sémard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Retrouvez Véronique de “Recycle ton jean pour une création exclusivement en jean de seconde main !

Pensez à apporter votre machine, si vous en avez une.

Tout le monde est bienvenu, accessible aux débutants.

la Récréa’thiv 4 rue Pierre Sémard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier Recycle ton Jean

Come and make a storage basket entirely out of denim with Véronique from Recycle ton jean. The aim is to recycle old jeans too worn to wear, over a cup of tea or coffee!

Beginners or experts, everyone is welcome (aged 12 and over).

