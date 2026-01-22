Atelier recycler ses déchets verts au jardin Pornic

Atelier recycler ses déchets verts au jardin

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

2026-04-11 2026-07-18 2026-09-12

L’agglomération propose un calendrier d’animations sur le tri des biodéchets, le recyclage des déchets du jardin.

En partenariat avec le CPIE Logne et Grand Lieu, l’agglomération Pornic agglo Pays de Retz vous invite à un atelier gratuit et complet, d’environ 3 heures.

Vous êtes lassé des allers-retours à la déchèterie pour évacuer vos déchets verts ?

Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine ?

Venez acquérir des techniques pour Réduire, Réutiliser et Recycler paillage, haie de Benjes et techniques de compostage sont au programme entre théorie et pratique.

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

The agglomeration offers a calendar of events on sorting biowaste and recycling garden waste.

