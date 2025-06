Atelier recycler ses déchets verts au jardin Sainte-Pazanne 21 juin 2025 09:00

Loire-Atlantique

Atelier recycler ses déchets verts au jardin Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Connaissez-vous le compostage et le paillage ? Les pratiquez-vous peut-être ? Pour découvrir l’utilité et les bonnes pratiques, Pornic Agglo Pays de Retz propose une formation complète de 3h. Rendez-vous à Chauvé pour vous acquérir les principes de base du compostage et du recyclage de vos déchets a

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchetterie pour évacuer vos déchets verts ? Venez-acquérir des techniques de compostage et de paillage pour réduire, réutiliser et recycler vos déchets végétaux.

Pratique :

animation gratuite et ouverte à tous

lieu de l’atelier communiqué à l’inscription

places limitées réservation par téléphone ou par mail.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé. .

Sainte-Pazanne 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

English :

Are you familiar with composting and mulching? Perhaps you’re already using them? Pornic Agglo Pays de Retz is offering a comprehensive 3-hour training course to help you discover the benefits and best practices. Come to Chauvé to learn the basics of composting and recycling your waste a

German :

Kennen Sie sich mit Kompostieren und Mulchen aus? Praktizieren Sie sie vielleicht? Pornic Agglo Pays de Retz bietet eine komplette dreistündige Schulung an, um den Nutzen und die guten Praktiken zu entdecken. Wir treffen uns in Chauvé, um Ihnen die Grundprinzipien der Kompostierung und des Recyclings Ihrer Abfälle zu vermitteln

Italiano :

Conoscete il compostaggio e la pacciamatura? O li praticate? Pornic Agglo Pays de Retz offre un corso di formazione completo di 3 ore per aiutarvi a scoprire i benefici e le migliori pratiche. Venite a Chauvé per imparare i principi di base del compostaggio e del riciclaggio dei rifiuti

Espanol :

¿Conoces el compostaje y el acolchado? ¿O los practica? Pornic Agglo Pays de Retz le propone una formación completa de 3 horas para que conozca mejor sus ventajas y buenas prácticas. Acérquese a Chauvé para aprender los principios básicos del compostaje y el reciclado de residuos

L’événement Atelier recycler ses déchets verts au jardin Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-06-18 par I_OT Pornic