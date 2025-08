ATELIER RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET AGIR POUR LE VIVANT Montpellier

ATELIER RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET AGIR POUR LE VIVANT Montpellier samedi 9 août 2025.

ATELIER RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET AGIR POUR LE VIVANT

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Cette formation de deux jours a pour objectif de vous outiller pour mettre en place et cultiver un potager naturel. Elle vous permettre d’appliquer concrètement l’agroécologie et la permaculture dans votre jardin.

« Envie d’agir pour la transition écologique et sociale ? Participer à l’atelier renaissance écologique où l’on échangera sur comment réduire les gaz à effet de serre en agissant sur la mobilité, les achats, l’alimentation et l’agriculture, le logement. »

Le samedi 9 août de 17h à 20h, suivi d’un repas/apéro partagé carotte:

Atelier participatif basé sur les outils de Renaissance Écologique, animé par Chrystelle.

Participant.e.s 8 à 16 personnes

Prix libre, en soutien à l’association

inscriptions en ligne .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

English :

This two-day course is designed to equip you to set up and cultivate a natural vegetable garden. It will enable you to apply agroecology and permaculture in your own garden.

German :

Dieser zweitägige Kurs vermittelt Ihnen das nötige Rüstzeug, um einen natürlichen Gemüsegarten anzulegen und zu bewirtschaften. Sie werden in die Lage versetzt, Agrarökologie und Permakultur konkret in Ihrem Garten anzuwenden.

Italiano :

L’obiettivo di questo corso di due giorni è quello di preparare e coltivare un orto naturale. Vi permetterà di mettere in pratica l’agroecologia e la permacultura nel vostro orto.

Espanol :

El objetivo de este curso de dos días es capacitarle para crear y cultivar un huerto natural. Le permitirá poner en práctica la agroecología y la permacultura en su propio huerto.

L’événement ATELIER RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE ET AGIR POUR LE VIVANT Montpellier a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT MONTPELLIER