Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Atelier « Réduire ses déchets »

Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

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Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

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English :

L’événement Atelier « Réduire ses déchets » Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral