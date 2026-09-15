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AGENDA · Jard-sur-Mer

Atelier « Réduire ses déchets » Maison des Associations Jard-sur-Mer

mardi 15 septembre 2026 · Maison des Associations · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison des Associations
Adresse
18 Bis Chemin du Rayon
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Atelier « Réduire ses déchets »

Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :
2026-09-15

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Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07 

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English :

L’événement Atelier « Réduire ses déchets » Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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