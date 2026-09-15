AGENDA · Jard-sur-Mer
Atelier « Réduire ses déchets » Maison des Associations Jard-sur-Mer
mardi 15 septembre 2026 · Maison des Associations · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Atelier « Réduire ses déchets »
Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
.
Maison des Associations 18 Bis Chemin du Rayon Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier « Réduire ses déchets » Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)
- Repas champêtre de Jard Accueil résidence Romaric Jard-sur-Mer 15 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer 19 septembre 2026
- Escale Littéraire Jard-sur-Mer 20 septembre 2026
- Champ libre, Médiathèque de Jards sur Mer, Jard-sur-Mer 20 septembre 2026