Atelier Réduire ses déchets Centre Technique Communautaire Talmont-Saint-Hilaire
Atelier Réduire ses déchets Centre Technique Communautaire Talmont-Saint-Hilaire jeudi 16 avril 2026.
Atelier Réduire ses déchets
Centre Technique Communautaire 35 impasse du Luthier ZI Le Pâtis 1 Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
.
Centre Technique Communautaire 35 impasse du Luthier ZI Le Pâtis 1 Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Réduire ses déchets Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral