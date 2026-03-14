Atelier Réduire ses déchets Centre Technique Communautaire Talmont-Saint-Hilaire

Atelier Réduire ses déchets

Centre Technique Communautaire 35 impasse du Luthier ZI Le Pâtis 1 Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

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Centre Technique Communautaire 35 impasse du Luthier ZI Le Pâtis 1 Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

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English :

L’événement Atelier Réduire ses déchets Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral