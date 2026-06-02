Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Marcillac-Lanville
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Marcillac-Lanville mercredi 5 août 2026.
Marcillac-Lanville
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique
salle des fetes Marcillac-Lanville Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique
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salle des fetes Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Workshop: Painting on porcelain and ceramics
L’événement Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais