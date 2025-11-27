Atelier Réemploi & Savoir-Faire- Patch Boro Maison des Autres Modes Paris
Atelier Réemploi & Savoir-Faire- Patch Boro Maison des Autres Modes Paris jeudi 27 novembre 2025.
Justine, membre du collectif UAMEP, vous propose une initiation au boro un art japonais pour repriser vos vêtements
Justine Namusoke est la créatrice de la marque Slug et animatrice de l’atelier de réparations de premiers secours lors des grands évènements UAMEP.
Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reemploi-savoir-faire-patch-boro
5 places
Durée 1h
ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes
Le jeudi 27 novembre 2025
de 14h00 à 15h00
payant
De 15* à 30 euros.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris