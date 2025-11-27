Atelier Réemploi & Savoir-Faire- Patch Boro Maison des Autres Modes Paris

Justine, membre du collectif UAMEP, vous propose une initiation au boro un art japonais pour repriser vos vêtements

Justine Namusoke est la créatrice de la marque Slug et animatrice de l’atelier de réparations de premiers secours lors des grands évènements UAMEP.

Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reemploi-savoir-faire-patch-boro

5 places

Durée 1h

ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h00 à 15h00

payant

De 15* à 30 euros.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris