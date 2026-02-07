Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 14:00 – 15:30

Gratuit : non prix libre Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte

A l’issue de cette discussion, des recettes seront élaborées et cuisinées lors de l’atelier cuisine « Menu gourmand et diabète » du Mardi 17 février, de 9h30 à 12h15. Vous pouvez encore vous inscrire !! ???? Jeudi 12 février?? de 14h à 15h30???? A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.???? Prix libre sur place et inscriptions via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/664117-z-atelier-reflexion-diabete-la-cle-est-dans-l-assiette !???? Pour déjeuner avec nous avant, vous pouvez réserver pour le repas directement sur notre site internet https://www.lacocottesolidaire.fr/ ou bien par téléphone au 06 51 49 20 82 (prix libre – prix d’équilibre de 10€). Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



