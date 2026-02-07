Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 14:00 – 15:30

Gratuit : non prix libre Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

? Vous vous demandez comment concilier la situation de ménopause et gourmandise ? Vous êtes à la recherche d’idées de plats équilibrés, savoureux et sains ? Vous avez simplement envie de découvrir les enjeux liant situation de ménopause et alimentation ? ???????????????????????? Venez participer à notre atelier participatif et convivial « Ménopause : la clé est dans l’assiette » ! A l’issue de cette discussion, des recettes seront élaborées et cuisinées lors de l’atelier cuisine « Menu gourmand et ménopause » du Mercredi 25 mars, de 9h30 à 12h15. Vous pouvez encore vous y inscrire !! ???? Jeudi 5 mars?? de 14h à 15h30???? A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.???? Prix libre sur place et inscriptions via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/664118-z-atelier-reflexion-menopause-la-cle-est-dans-l-assiette !???? Pour déjeuner avec nous avant, vous pouvez réserver pour le repas directement sur notre site internet https://www.lacocottesolidaire.fr/ ou bien par téléphone au 06 51 49 20 82 (prix libre – prix d’équilibre de 10€). Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



