Atelier réflexologie enfant/parent Association Equilibre Royan

Atelier réflexologie enfant/parent

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

La réflexologie est une approche douce qui renforce le lien affectif tout en soulageant les petits maux du quotidien. Par des gestes simples et adaptés, elle favorise détente, sommeil et bien-être partagé entre parent et enfant.

+33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Reflexology is a gentle approach that strengthens the emotional bond while relieving the little aches and pains of everyday life. Through simple, appropriate gestures, it promotes relaxation, sleep and shared well-being between parent and child.

