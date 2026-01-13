Atelier réflexologie enfant/parent Association Equilibre Royan
Atelier réflexologie enfant/parent Association Equilibre Royan lundi 9 février 2026.
Atelier réflexologie enfant/parent
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-09 10:00:00
2026-02-09
La réflexologie est une approche douce qui renforce le lien affectif tout en soulageant les petits maux du quotidien. Par des gestes simples et adaptés, elle favorise détente, sommeil et bien-être partagé entre parent et enfant.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
Reflexology is a gentle approach that strengthens the emotional bond while relieving the little aches and pains of everyday life. Through simple, appropriate gestures, it promotes relaxation, sleep and shared well-being between parent and child.
