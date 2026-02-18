Atelier réflexologie palmaire Salle des Vignes La Turballe
Atelier réflexologie palmaire Salle des Vignes La Turballe lundi 2 mars 2026.
Atelier réflexologie palmaire
Salle des Vignes 15 Rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-03-02 14:30:00
fin : 2026-03-16 16:00:00
2026-03-02 2026-03-16 2026-03-30 2026-04-13
Le Centre Communal d’Action Sociale met en place 5 ateliers de réflexologue palmaire.
Vous aborderez des thèmes différents
02/10 troubles musculo squelettiques
16/10 gestion du stress
06/11 digestion et émotions
20/11 immunité et troubles ORL
Inscription obligatoire auprès du CCAS, places limités.
Animés par Annie PICART, réflexologue .
Salle des Vignes 15 Rue Edmond Michelet La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 72 ccas@laturballe.fr
