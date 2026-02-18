Atelier réflexologie palmaire Salle des Vignes La Turballe

Atelier réflexologie palmaire

Salle des Vignes 15 Rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-16 16:00:00

2026-03-02 2026-03-16 2026-03-30 2026-04-13

Le Centre Communal d’Action Sociale met en place 5 ateliers de réflexologue palmaire.

Vous aborderez des thèmes différents

02/10 troubles musculo squelettiques

16/10 gestion du stress

06/11 digestion et émotions

20/11 immunité et troubles ORL

Inscription obligatoire auprès du CCAS, places limités.

Animés par Annie PICART, réflexologue .

