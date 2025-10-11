Atelier REFLEXOLOGIE PLANTAIRE Aisey-sur-Seine

samedi 11 octobre 2025.

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Atelier de découverte des principes de la réflexologie plantaire…

Comprendre ses bienfaits, repérer les zones réflexes, s’exercer à pratiquer les gestes essentiels et relaxants…

Margaux nous ouvre les portes de la réflexologie, tout en nous donnant des conseils en aromathérapie. Les huiles essentielles, soutien de la réflexologie.

Participation libre. Places limitées. Réservation obligatoire.

Possibilité en amont (au moment de la réservation, d’énoncer des demandes plus précises vous concernant individuellement (sommeil, stress. .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48

