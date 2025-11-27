Atelier – Regards croisés sur l’IA en santé Campus santé Rennes Jeudi 27 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’atelier pluridisciplinaire « Regards croisés sur l’IA en santé » propose de partager réflexions et expériences dans le champ de la philosophie, du droit, de la médecine et de la pharmacie.

**Jeudi 27 novembre 2025**

**Université de Rennes, Campus Santé**

**Salle des thèses**

**Entrée libre dans la limite des places disponibles**

Au-delà des pratiques de soin sur lesquelles la littérature est déjà abondante, l’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur l’enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Les enjeux de ces mutations gagnent à être éclairés selon des perspectives critiques et plurielles tant l’IA s’impose aujourd’hui comme un objet d’interrogation transversal, appelant un dialogue renouvelé entre les disciplines.

L’atelier pluridisciplinaire « Regards croisés sur l’IA en santé » propose de réunir enseignants, chercheurs et praticiens autour de quelques-unes de leurs préoccupations et de partager réflexions et expériences dans le champ de la philosophie, du droit, de la médecine et de la pharmacie. On interrogera notamment les présupposés épistémologiques de l’IA, les cadres juridiques actuels et leurs limites, les évolutions de l’enseignement et de la recherche et, enfin, les transformations des pratiques professionnelles

**PROGRAMME**

————-

9h-9h15 Propos introductif

Laëtitia Marcucci, enseignant-chercheur philosophie, Univ Rennes, CAPHI

Renaud Bouvet, PU-PH médecine, CHU Rennes, Univ Rennes, IDPSP

### **Regards croisés : philosophie, droit**

9h15-10h L’IA en santé, une boîte noire comme les autres ? Exploration et implications d’une métaphore récurrente en éthique de l’IA, Éric Pardoux, doctorant en philosophie, ENS Lyon, UMR IHRIM

10h-10h45 Quel droit pour l’IA ? Margo Bernelin, CR CNRS, Univ Nantes, UMR DCS

10h45-11h Pause

11h-11h45 Bonnes pratiques pour une utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle en recherche en santé humaine, Frédérique Lesaulnier, DPO ICM, AP-HP

11h45-12h30 Un exemple d’application d’IA en santé du point de vue du professionnel en santé décideur, développeur et utilisateur, Anne Hespel, DPO, CHU Rennes

12h30-14h Pause déjeuner

### **Regards croisés : pédagogie, recherche, expertise**

14h-14h45 Intérêt de l’IA dans la recherche clinique et fondamentale, Brendan Le Daré, MCU-PH pharmacie, CHU Rennes, Univ Rennes, UMR NUMECAN, Thomas Gicquel, MCU-PH pharmacie, CHU Rennes, Univ Rennes, UMR NUMECAN

14h45-15h30 IA et enseignement en faculté de pharmacie, Arnaud Bruyère, MCU pharmacie, Univ Rennes, IRSET

15h30-15h45 Pause

15h45-16h30 IA et formation des opérateurs de demain, Krystel Nyangoh Timoh, PU-PH médecine, CHU Rennes, Univ Rennes, UMR LTSI

16h30-17h15 Les intelligences artificielles génératives peuvent-elles remplacer les experts ? Une étude comparative en matière d’expertise de responsabilité médicale, Antoine Bérar, PH médecine légale, CHU Rennes

17h15-17h30 Propos conclusifs

Laëtitia Marcucci, enseignant-chercheur philosophie, Univ Rennes, CAPHI, Renaud Bouvet, PU-PH médecine, CHU Rennes, Univ Rennes, IDPSP

Campus santé 2 avenue du Professeur Léon Bernard Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine