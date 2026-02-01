Atelier réinvente les vitraux de l’abbatiale Saint-Benoît-sur-Loire
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : Jeudi 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Les vitraux de l’abbatiale sont en restauration. Aux enfants de créer leur maquette de vitrail, avec les couleurs et les formes de leur choix.
3 .
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
