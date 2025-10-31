Atelier rejoue une scène culte Place de la République Étel

Atelier rejoue une scène culte Place de la République Étel vendredi 31 octobre 2025.

Atelier rejoue une scène culte

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Atelier pour les petits, lié au film Le secret des mésanges .

Comment sont faits les dessins animés ? Comme Le secret des mésanges , réalisez de courtes séquences en apprenant à animer image par image.

Inscription pravine.cinephare@gmail.com

15 euros .

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier rejoue une scène culte Étel a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon