Atelier rejoue une scène culte Place de la République Étel

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Atelier pour les petits, lié au film Le secret des mésanges .
Comment sont faits les dessins animés ? Comme Le secret des mésanges , réalisez de courtes séquences en apprenant à animer image par image.
Inscription pravine.cinephare@gmail.com
15 euros .
Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49
