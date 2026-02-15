ATELIER RELATION HOMME-CHIEN BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le rendez-vous incontournable des familles revient à la Base de Loisirs de Bouconne !

Au programme atelier relation homme-chien autrement.

Envie de partager une activité ludique, sûre et moderne avec petits et grands ?

Venez partager un moment complice en famille à la Base de Loisirs de Bouconne, en partenariat avec le Club Canin de la Forêt de Bouconne. Au programme atelier relation homme-chien autrement.

Les inscriptions sont ouvertes !

Cette activité convient aux enfants à partir de 6 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour réserver, contactez la Base de Loisirs pour valider votre inscription et celle de votre tribu. 0 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

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English :

The not-to-be-missed family event returns to the Base de Loisirs de Bouconne!

On the program: a different kind of human-dog relationship workshop.

L’événement ATELIER RELATION HOMME-CHIEN BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE