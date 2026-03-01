Atelier: Relaxation et musique Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Atelier: Relaxation et musique

Samedi 14 mars 2026 de 18h à 20h.

Samedi 11 avril 2026 de 18h à 20h.

Tarif : – –

Relaxez-vous …en musique.

Portés par les mots, le mouvement s’étire, le corps se relâche, l’esprit se libère, et c’est tout l’être qui respire. .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

