Atelier: Relaxation et musique Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence
Atelier: Relaxation et musique Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence samedi 14 mars 2026.
Atelier: Relaxation et musique
Samedi 14 mars 2026 de 18h à 20h.
Samedi 11 avril 2026 de 18h à 20h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-04-11
Relaxez-vous …en musique.
Portés par les mots, le mouvement s’étire, le corps se relâche, l’esprit se libère, et c’est tout l’être qui respire. .
Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relax? with music.
L’événement Atelier: Relaxation et musique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence