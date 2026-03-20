Atelier Relaxation et Voyage sonore Ferme Harizkazuia Cambo-les-Bains

Atelier Relaxation et Voyage sonore

Ferme Harizkazuia Chemin Harizkazuia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Plongez dans une bulle de sérénité avec l’atelier Relaxation et voyage sonore , animé par Corinne et Jean-Paul.

Laissez-vous porter par les sons enveloppants et les vibrations apaisantes des instruments soigneusement sélectionnés pour harmoniser corps et esprit (Gongs, bols tibétains, tambours sacrés, tandrums, carillons koschis, kalimba, didgeridou, etc.) vous menant vers un état de profond lâcher-prise.

Que vous cherchiez à réduire le stress ou simplement à vous accorder une parenthèse de bien-être, cet atelier est une invitation à voyager au cœur de vos sensations.

Dès 12 ans.

Durée de l’atelier 1h avec installation 1h30.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.

Attention les ateliers sont contre-indiqués aux femmes enceintes, aux personnes portant un pacemaker ou souffrant d’un état dépressif. .

Ferme Harizkazuia Chemin Harizkazuia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Atelier Relaxation et Voyage sonore

L’événement Atelier Relaxation et Voyage sonore Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cambo les Bains