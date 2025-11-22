Atelier relaxation sophrologie L’Escale du Born Mimizan
Atelier relaxation sophrologie L’Escale du Born Mimizan samedi 22 novembre 2025.
Atelier relaxation sophrologie
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Atelier animé par Christine Dulou . Inscriptions au 0768874175 (laissez un message)
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
English : Atelier relaxation sophrologie
German : Atelier relaxation sophrologie
Italiano :
Espanol : Atelier relaxation sophrologie
L’événement Atelier relaxation sophrologie Mimizan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Mimizan