Atelier Relaxation Ayla naturel Vicq

Atelier Relaxation

Ayla naturel 16 Rte de St Bonnet de Rochefort Vicq Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

1 atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Prenez soin de vous avec un atelier de relaxation mêlant respiration, mouvements doux et détente guidée.

Ayla naturel 16 Rte de St Bonnet de Rochefort Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 22 75 10

English :

Pamper yourself with a relaxation workshop combining breathing, gentle movements and guided relaxation.

L’événement Atelier Relaxation Vicq a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Val de Sioule