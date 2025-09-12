Atelier Relaxation Ayla naturel Vicq
Atelier Relaxation
Ayla naturel 16 Rte de St Bonnet de Rochefort Vicq Allier
Tarif : 15 – 15 – EUR
1 atelier
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Prenez soin de vous avec un atelier de relaxation mêlant respiration, mouvements doux et détente guidée.
Ayla naturel 16 Rte de St Bonnet de Rochefort Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 22 75 10
English :
Pamper yourself with a relaxation workshop combining breathing, gentle movements and guided relaxation.
