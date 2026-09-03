Informations pratiques

Flixecourt

Atelier reliure à la japonaise

2 Allée des Quarante Flixecourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Jeudi 22 octobre – Atelier de confection d’une reliure à la japonaise

Atelier pour public adulte

De 10h30 à 12h et de 13h à 14h30

Réservation obligatoire

Organisé par le service Archives de la Communauté de Communes Nièvre & Somme

Jeudi 22 octobre – Atelier de confection d’une reliure à la japonaise

Atelier pour public adulte

De 10h30 à 12h et de 13h à 14h30

Réservation obligatoire

Organisé par le service Archives de la Communauté de Communes Nièvre & Somme .

2 Allée des Quarante Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France archives@nievresomme.fr

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English :

Thursday, October 22 – Japanese Bookbinding Workshop

Workshop for adults

From 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 1:00 p.m. to 2:30 p.m.

Reservations required

Organized by the Archives Department of the Nièvre & Somme Community of Municipalities

L’événement Atelier reliure à la japonaise Flixecourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme