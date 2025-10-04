Atelier reliure Bibliothèque Salim Hatubou Marseille

Atelier reliure Bibliothèque Salim Hatubou Marseille samedi 4 octobre 2025.

Atelier reliure Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Un atelier pour s’initier aux différentes types de reliure.

Bibliothèque Salim Hatubou 1 rue des frégates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 13 94 83 90 http://www.bmvr.marseille.fr

Biblis en folie 2025

Bibliothèques de Marseille