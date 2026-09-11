Atelier reliure : confection d’un carton à dessin, Archives intercommunales Nièvre et Somme, Flixecourt

Informations pratiques

Atelier reliure : confection d’un carton à dessin Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives intercommunales Nièvre et Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’atelier de reliure de Mme Virginie Thomas partenaire dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, vous propose la réalisation de cartons à dessins durant un atelier qui durerea deux heures complètes.

Archives intercommunales Nièvre et Somme 2 Allée des Quarante, 80420 Flixecourt, France Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33631134541 https://www.nievresomme.fr/pages/archives Soucieuse de conserver dans des conditions adéquates les archives des communes membres tout en apportant à ces dernières des réponses et des solutions afin de mieux gérer leur production documentaire, la Communauté de communes Nièvre Somme (CCNS) a créé le 1er janvier 2018, un service spécialisé mutualisé, le Service intercommunal d’Archives (SIA) devenu le 12 juin 2025 service des Archives intercommunales et communautaires Nièvre et Somme.

Celui-ci est en charge de l’identification, de la collecte, de la conservation, du classement et de la communication des archives à valeur historique des communes mais également des services de la CCNS et de certains syndicats affiliés.

Les archives ainsi identifiées sont rassemblées, classées et mises à disposition de toute personne désireuse de les consulter dans la salle de lecture des AIC.

Par ailleurs, les AIC est un service d’expertise dans la gestion documentaire papier et électronique. Parking.

L’atelier de reliure de Mme Virginie Thomas partenaire dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, vous propose la réalisation de cartons à dessins durant un atelier qui durerea deux heures…

Virginie Thomas – Atelier de reliure