Atelier reliure « dos à dos » par l’artiste brésilienne Estela Vilela Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Marguerite Duras Paris

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Atelier reliure « dos à dos » par l’artiste brésilienne Estela Vilela, dans le cadre de l’exposition M.A.L.A. (Moradia Andarilha de Livros de Artista).

A partir de 12 ans. Sur inscription à la médiathèque, par mail (mediatheque.marguerite-duras@paris.fr) ou par téléphone (01 55 25 49 10).

Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France https://bibliotheques.paris.fr/ 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

