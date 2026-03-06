Atelier reliure et tampon Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Atelier reliure et tampon

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier reliure & tampon

Un atelier pour apprendre à confectionner livret, animé par l’artiste Anne-Béatrice de Torcy.

Gratuit A partir de 5 ans Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier reliure et tampon

L’événement Atelier reliure et tampon Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden