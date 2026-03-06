Atelier reliure et tampon Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Atelier reliure & tampon
Un atelier pour apprendre à confectionner livret, animé par l’artiste Anne-Béatrice de Torcy.
Gratuit A partir de 5 ans Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
