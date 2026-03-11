Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête Soudat
Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête Soudat samedi 25 avril 2026.
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-02
2026-04-25 2026-05-02
Découvrez cette technique millénaire pour fabriquer un magnifique carnet à la Japonaise avec des papiers spéciaux, riches en couleurs (workshop in English is possible).
Découvrez cette technique millénaire pour fabriquer un magnifique carnet à la Japonaise avec des papiers spéciaux, riches en couleurs (workshop in English is possible).
Atelier guidé par Adeline Gilet, art- thérapeute de Bussière-Badil formée en Belgique, par Anne Cuvelier »double page, reliure’,’ reliures Japonaises, copte, boutonnière et criss-cross.
L’atelier ouvert à partir de 12 ans. .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête
Japanese bookbinding workshop
Discover this age-old technique for creating a magnificent Japanese-style notebook using special, richly colored papers.
