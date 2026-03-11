Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête Soudat

Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-02

Atelier reliure Japonaise

Découvrez cette technique millénaire pour fabriquer un magnifique carnet à la Japonaise avec des papiers spéciaux, riches en couleurs (workshop in English is possible).

Atelier guidé par Adeline Gilet, art- thérapeute de Bussière-Badil formée en Belgique, par Anne Cuvelier »double page, reliure’,’ reliures Japonaises, copte, boutonnière et criss-cross.

L’atelier ouvert à partir de 12 ans. .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Atelier reliure Japonaise Châteaux en fête

Japanese bookbinding workshop

Discover this age-old technique for creating a magnificent Japanese-style notebook using special, richly colored papers.

