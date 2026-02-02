Atelier reliure japonaise Papeterie de Vaux Payzac

Atelier reliure japonaise

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

La reliure japonaise est une technique artisanale de création de carnets ou de livres, qui séduit tant les adultes que les enfants à partir de 8 ans. Ce type de reliure se distingue par ses coutures apparentes et son élégance simple. Lors d’un atelier d’une durée d’une heure, les participants apprendront à assembler les pages et à réaliser les coutures qui caractérisent cette méthode. C’est une activité qui développe la créativité et la dextérité, tout en offrant un moment de détente et de concentration.

Une belle opportunité pour découvrir une technique traditionnelle et repartir avec une création personnelle. Que vous soyez un amateur d’artisanat ou simplement curieux, la reliure japonaise est une expérience enrichissante à partager en famille ou entre amis.

Sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

