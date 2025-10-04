Atelier reliure Mézières-en-Brenne

Atelier reliure Mézières-en-Brenne samedi 4 octobre 2025.

Atelier reliure

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Atelier à partir de 15 ans.

Fabrication d’un carnet original à partir de papier de récupération. Atelier encadré par Juliette Groussin du CPIE Brenne-Berry. .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

L’événement Atelier reliure Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-09-22 par Destination Brenne