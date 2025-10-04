Atelier reliure Mézières-en-Brenne
Atelier reliure Mézières-en-Brenne samedi 4 octobre 2025.
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne
Samedi 2025-10-04 14:00:00
2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Atelier à partir de 15 ans.
Fabrication d’un carnet original à partir de papier de récupération. Atelier encadré par Juliette Groussin du CPIE Brenne-Berry. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
