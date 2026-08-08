Atelier reliure Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Informations pratiques

Scaër

Atelier reliure

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Un atelier reliure avec les archives départementales du Finistère, Chaque participant repart avec un carnet relié.

Sur inscription. A partir de 7 ans. Ou duo parents/enfants. Matériel fourni. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English :

L’événement Atelier reliure Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS