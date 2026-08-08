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AGENDA · Scaër

Atelier reliure Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Atelier reliure

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Un atelier reliure avec les archives départementales du Finistère, Chaque participant repart avec un carnet relié.
Sur inscription. A partir de 7 ans. Ou duo parents/enfants. Matériel fourni.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English :

L’événement Atelier reliure Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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