AGENDA · Scaër
Atelier reliure Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Atelier reliure
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Un atelier reliure avec les archives départementales du Finistère, Chaque participant repart avec un carnet relié.
Sur inscription. A partir de 7 ans. Ou duo parents/enfants. Matériel fourni. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English :
L’événement Atelier reliure Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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