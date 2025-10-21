Atelier Reliures contemporaines Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer
Atelier Reliures contemporaines Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.
Atelier Reliures contemporaines
Médiathèque 6 Rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 16:30:00
Date(s) :
2025-10-21
.
Médiathèque 6 Rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Reliures contemporaines Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral