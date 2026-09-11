Informations pratiques

Strasbourg

Atelier Reliures & Créations : explications de reliures et démonstrations de dorure à chaud

18 Rue du Ballon Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28

Explication des outils de l’atelier, découverte des matériaux ; papiers, cuirs, toiles.

Présentation des différents types de reliures existantes.

Démonstration de dorure à chaud sur pièces de cuir et de toile avec remise aux visiteurs d’un petit échantillon. .

18 Rue du Ballon Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 44 60 21 atelier@reliures-creations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Reliures & Créations : explications de reliures et démonstrations de dorure à chaud Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg