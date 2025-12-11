ATELIER RELOOKEZ VOTRE TABOURET Thuir
ATELIER RELOOKEZ VOTRE TABOURET
7 Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 120
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Initiez-vous à la tapisserie d’ameublement et tapissez l’assise d’un tabouret pour le relooker.
Apportez votre propre tabouret à tapisser ou personnalisez celui que l’Atelier Arago aura soigneusement chiné pour vous. Repartez avec un tabouret prêt à …
7 Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 27 31 35
English :
Learn how to upholster a stool and give it a new look.
Bring your own stool to upholster, or personalize one that Atelier Arago has carefully sourced for you. You’ll leave with a stool ready to …
