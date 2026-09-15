Informations pratiques

Béziers

ATELIER – REMETTEZ-VOUS EN SELLE !

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Réparez votre vélo et apprenez à l’entretenir grâce à un atelier convivial, ouvert à tous, débutants comme cyclistes confirmés !

Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets, envie de remettre votre vélo en état ou d’apprendre à l’entretenir ? Rejoignez l’atelier de réparation animé par le Centre Thierry Albouy. Dans une ambiance conviviale, découvrez les bases de la mécanique vélo et les gestes essentiels pour rouler en toute sécurité. Ouvert à tous, débutants comme cyclistes confirmés. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER – REMETTEZ-VOUS EN SELLE !

Get your bike ready and learn how to maintain it in a fun, friendly workshop open to everyone—from beginners to experienced cyclists!

L’événement ATELIER – REMETTEZ-VOUS EN SELLE ! Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34