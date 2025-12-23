Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-02 09:30:00

fin : 2026-02-09 16:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Ateliers de 2 séances pour apprendre à rempailler une chaise en écoutant chants et contes traditionnels.

Durant deux jours, à l’image des veillées d’antan, Emilie vous propose d’apprendre à rempailler une chaise. Entre les apprentissages techniques, des chants et contes traditionnels viendront se glisser au creux de vos oreilles. 70 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4-session workshops to learn how to reupholster a chair while listening to traditional songs and stories.

L’événement Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-23 par Destination Brenne