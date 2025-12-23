Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes, Saint-Michel-en-Brenne
Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes, Saint-Michel-en-Brenne lundi 2 février 2026.
Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-02 09:30:00
fin : 2026-02-09 16:30:00
Date(s) :
2026-02-02
Ateliers de 2 séances pour apprendre à rempailler une chaise en écoutant chants et contes traditionnels.
Durant deux jours, à l’image des veillées d’antan, Emilie vous propose d’apprendre à rempailler une chaise. Entre les apprentissages techniques, des chants et contes traditionnels viendront se glisser au creux de vos oreilles. 70 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4-session workshops to learn how to reupholster a chair while listening to traditional songs and stories.
L’événement Atelier rempaillage accompagnée de chants et contes Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-23 par Destination Brenne