Atelier rempaillage au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac

Atelier rempaillage au 3ème lieu

Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Journée d'initiation au rempaillage de chaise organisée dans le cadre des ateliers de transmission et de partage des savoirs au 3e Lieu. Cette session débutant est animée par Régine Mourgues. Les participants apprennent les bases du rempaillage traditionnel et repartent avec leur propre réalisation. L ensemble du matériel est fourni. Chacun est invite a apporter une chaise a rempailler ainsi qu' un plat a partager pour le repas de midi. Atelier ouvert a toutes et tous dans un esprit convivial et participatif.

.

Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

English :

Introduction to chair reupholstering organized as part of the knowledge transmission and sharing workshops at 3e Lieu

