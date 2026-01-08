Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers
Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers vendredi 23 janvier 2026.
Atelier rempaillage de chaise en tissu
la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !
Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez-lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré.
la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com
English : Atelier rempaillage de chaise en tissu
Workshops led by Marie Humeau Maziere
