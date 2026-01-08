Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers

Atelier rempaillage de chaise en tissu

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !

Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez-lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré.

la récréathiv' 8 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier rempaillage de chaise en tissu

Workshops led by Marie Humeau Maziere

