Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers vendredi 23 janvier 2026.

la récréathiv' 8 Rue Pierre Semard Thiviers

Tarif : – –

Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !
Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez-lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré.
la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16  larecreathiv@gmail.com

English : Atelier rempaillage de chaise en tissu

Workshops led by Marie Humeau Maziere

L’événement Atelier rempaillage de chaise en tissu Thiviers a été mis à jour le 2026-01-05 par Isle-Auvézère